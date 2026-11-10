Después de casi dos décadas de espera por las afectaciones que dejó el terremoto de 2007 en su antigua infraestructura, la comunidad educativa de la institución educativa N.º 22646 Carlos Medrano Vásquez, ubicada en el sector La Esperanza de Pisco, recibió oficialmente sus modernas instalaciones, una obra que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de cientos de estudiantes del nivel primario.

Moderna sede escolar

La inauguración se realizó ayer y estuvo encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien participó en la ceremonia junto a representantes de la UGEL Pisco, docentes, padres de familia y estudiantes. La jornada estuvo marcada por las muestras de agradecimiento de los escolares hacia la autoridad edil.

El proyecto, ejecutado mediante el Plan de Infraestructura Educativa 2026, demandó una inversión aproximada de S/4 millones 538 mil 595 y comprendió la construcción de un pabellón de dos pisos con un área edificada de 742 metros cuadrados. La infraestructura contempla aulas de innovación e interactivas, sala de cómputo, ambientes para docentes, espacios múltiples, sala de educación física, servicios higiénicos para estudiantes y profesores, además de escaleras y otros ambientes destinados al funcionamiento del plantel.

Uno de los principales componentes de la obra es su equipamiento tecnológico. Las aulas cuentan con pizarras digitales interactivas, mobiliario nuevo y herramientas que permitirán desarrollar sesiones de aprendizaje más dinámicas. Durante la ceremonia también se realizó una demostración del funcionamiento de estas pantallas, que pueden utilizarse mediante un sistema táctil y permiten trabajar con contenidos educativos, gráficos, dibujos y programas especializados, tanto con conexión a internet como sin ella. Asimismo, se implementó una sala de cómputo con 30 computadoras y un proyector multimedia.

En su intervención, el alcalde Pedro Fuentes, sostuvo que esta obra forma parte de las intervenciones que su gestión viene desarrollando en el sector educativo de la provincia. Indicó que se trata del proyecto número 13 ejecutado en beneficio de la educación y mencionó otras intervenciones, entre ellas la construcción de 10 cobertores solares en diferentes instituciones educativas.

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