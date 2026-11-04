La comunidad de la institución educativa Pedro Pablo Castro Peláez, en la provincia de Pisco, inició una nueva etapa en la mejora de sus instalaciones con la colocación simbólica de la primera piedra para la construcción de un cobertor solar que permitirá proteger a los estudiantes de la exposición directa a los rayos solares y contar con un espacio adecuado para sus actividades escolares.

Cobertor solar

La ceremonia se realizó la mañana de ayer y contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández; representantes del concejo municipal; el gerente municipal, Wilfredo Yataco; el director del plantel, Manuel Trillo; docentes, padres de familia y estudiantes. Durante el acto, las autoridades colocaron las primeras piedras como símbolo del inicio de los trabajos.

De acuerdo con la información presentada durante la actividad, el proyecto de la Municipalidad Provincial de Pisco, contempla una inversión municipal de S/387 mil 713 y un plazo de ejecución de 60 días calendario. La intervención comprende la construcción de 12 pedestales de concreto de 70 por 60 centímetros, con una altura de 1.50 metros desde el piso existente, sobre los cuales se instalarán ocho columnas metálicas de seis metros de altura. También se colocarán cuatro arcos principales y ocho reflectores para permitir el uso del espacio tanto durante el día como en horas de la noche.

El proyecto, denominado construcción de cobertura y adquisición de equipamiento y mobiliario para aulas de educación primaria de la I.E. N.° 22544 Pedro Pablo Castro Peláez, cuenta con expediente técnico aprobado mediante la Resolución N.° 320-2026. Según se informó en la ceremonia, esta intervención corresponde al decimotercer proyecto ejecutado por la actual gestión municipal en beneficio de la comunidad educativa de la provincia.

Durante su intervención, el alcalde Pedro Fuentes, señaló que el proyecto responde a una necesidad que la institución venía planteando desde hace varios años. Durante su discurso, recordó que estudió el primer grado de primaria en el mismo colegio, debido a que vivía cerca del plantel, por lo que manifestó sentirse parte de su comunidad educativa.

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