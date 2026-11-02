Dos familias que quedaron damnificadas tras el incendio que destruyó sus viviendas en el sector Sol Naciente, del centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, recibieron ayuda humanitaria por parte de la Municipalidad Provincial de Pisco.

Ayuda a familias

Personal de Defensa Civil de la comuna provincial se trasladó hasta la zona afectada para entregar diversos artículos de primera necesidad, con el propósito de contribuir a que las familias puedan afrontar las difíciles condiciones en las que quedaron tras la emergencia.

Entre los bienes distribuidos se encuentran planchas de triplay, calaminas, cocinas, balones de gas, colchonetas, baldes y utensilios de cocina, implementos que permitirán a los damnificados atender algunas de sus necesidades más urgentes luego de perder sus viviendas y pertenencias.

Como se recuerda, el incendio dejó viviendas completamente destruidas. Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron los bienes que las familias habían conseguido con años de esfuerzo.

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