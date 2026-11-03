La institución educativa inicial N.° 211 Manuel González Prada, ubicada en la provincia de Pisco, contará con una nueva infraestructura de protección solar para sus estudiantes. El inicio de los trabajos fue anunciado ayer durante una ceremonia de colocación de primera piedra encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández.

Por la educación

El proyecto contempla la instalación de una cobertura de 177 metros cuadrados, que permitirá a los niños desarrollar sus actividades escolares y recreativas bajo un espacio protegido de la radiación solar. La estructura también contará con iluminación, por lo que podrá utilizarse durante las noches para actividades culturales y otras jornadas de la comunidad educativa.

De acuerdo con los aspectos técnicos presentados durante la ceremonia, la obra demandará una inversión de S/387 mil 713 y tendrá un plazo de ejecución de 60 días calendario. Los trabajos incluyen la construcción de diez pedestales de concreto de 50 por 60 centímetros, con una altura de 1.50 metros sobre el nivel del piso existente, además de diez columnas metálicas de seis metros de altura.

La infraestructura también contará con cinco arcos principales instalados sobre las columnas y diez reflectores para iluminar el espacio. La cobertura abarcará los 177 metros cuadrados previstos en el expediente técnico, aprobado mediante la Resolución N.° 321-2026.

Durante su intervención, la directora de la institución, Sarita Lourdes, expresó su emoción por el inicio de una obra que, según recordó, fue una necesidad pendiente durante varios años. Señaló que llegó al colegio hace 15 años, cuando sus instalaciones tenían un solo pabellón, carecían de patio y presentaban diversas limitaciones de infraestructura y mobiliario.

Por su parte, el alcalde Pedro Fuentes señaló que su gestión viene impulsando proyectos en diferentes instituciones educativas de la provincia. El burgomaestre también hizo referencia a las altas temperaturas y a la necesidad de contar con espacios adecuados para proteger a los estudiantes. Indicó que la cobertura permitirá desarrollar actividades psicomotrices y culturales, además de aprovechar el espacio durante las noches gracias al sistema de iluminación que será instalado.

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