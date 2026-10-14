La reconstrucción de la institución educativa José Gabriel Aguilar continúa avanzando en el valle de Pisco, donde los trabajos buscan dotar a la comunidad estudiantil de ambientes modernos y seguros para el desarrollo de las actividades escolares. El proyecto se ejecuta sobre una superficie superior a los 9.200 metros cuadrados y se encuentra en una etapa importante de su desarrollo, con un avance reportado del 70%.

Infraestructura escolar

La obra del Gobierno Regional de Ica, contempla una inversión que supera los 33 millones de soles y está orientada a mejorar las condiciones educativas de aproximadamente 500 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Se trata de una intervención destinada a atender las necesidades de la población escolar de la zona rural de la provincia.

Entre los principales componentes del proyecto figuran módulos de enseñanza con características antisísmicas, espacios administrativos y laboratorios especializados. La nueva infraestructura busca proporcionar ambientes adecuados tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para el trabajo del personal docente y administrativo.

El proyecto también contempla un sistema de tanques elevados para garantizar el abastecimiento de agua en las instalaciones educativas. A ello se suma la colocación de techos de Aluzinc en los patios principales y el polideportivo, estructuras destinadas a brindar protección frente a la radiación solar y las condiciones climáticas propias de esta zona de la provincia de Pisco.

La intervención tendrá un alcance que va más allá del sector de Cabeza de Toro, debido a que la institución recibe a estudiantes de diferentes localidades rurales. Entre las zonas beneficiadas se encuentran los caseríos de Toma de León, Vista Alegre, Canaán y Fermín Tangüis, cuyos habitantes podrán contar con mejores condiciones de infraestructura para la formación escolar de sus hijos.

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