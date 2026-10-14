continúa avanzando en el valle de Pisco, donde los trabajos buscan dotar a la comunidad estudiantil de ambientes modernos y seguros para el desarrollo de las actividades escolares. El proyecto se ejecuta sobre una superficie superior

Infraestructura escolar

La obra del Gobierno Regional de Ica, contempla una inversión que supera los 33 millones de soles y está orientada a mejorar las condiciones educativas de aproximadamente 500 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Se trata de una intervención destinada a atender las necesidades de la población escolar de la zona rural de la provincia.

Entre los principales componentes del proyecto figuran módulos de enseñanza con características antisísmicas, espacios administrativos y laboratorios especializados. La nueva infraestructura busca proporcionar ambientes adecuados tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para el trabajo del personal docente y administrativo.

El proyecto también contempla un sistema de tanques elevados para garantizar el abastecimiento de agua en las instalaciones educativas. A ello se suma la colocación de techos de Aluzinc en los patios principales y el polideportivo, estructuras destinadas a brindar protección frente a la radiación solar y las condiciones climáticas propias de esta zona de la provincia de Pisco.

La intervención tendrá un alcance que va más allá del sector de Cabeza de Toro, debido a que la institución recibe a estudiantes de diferentes localidades rurales. Entre las zonas beneficiadas se encuentran los caseríos de Toma de León, Vista Alegre, Canaán y Fermín Tangüis, cuyos habitantes podrán contar con mejores condiciones de infraestructura para la formación escolar de sus hijos.

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