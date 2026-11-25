“Un 30% de de víctimas de agresiones se retractan de sus denuncias, una de las causas es que son económica y emocionalmente dependiente de sus agresores”, manifestó la coordinadora de la fiscalías especializadas en violencia contra la mujeres, fiscal superior, Brenda Montegro Arenaza, que sostuvo que es un porcentaje alto.

cifras. Según la estadística de carga fiscal ingresada, hasta el 10 de noviembre del año 2026, se registraron en las fiscalías especializadas de Huancayo, Chupaca, Concepción Tarma, Jauja, Yauli y Tayacaja, 7,999 denuncias de agresión contra las mujeres y 490 denuncias de violación sexual. Otro de los problemas, que afrontan las víctimas son los largos procesos judiciales, en los casos de agresiones estos demoran un año y medio y en los casos de violencia sexual se dilata hasta 3 años, “es un tiempo largo para obtener justicia”, remarcó la fiscal Brenda Montenegro.

Refirió que en la región los casos están en incremento, la mayor cantidad de denuncias es por el delito de agresiones y el entorno familiar con 38 mil 687 denuncias durante los últimos 5 años. En el año 2023, se registró la mayor cantidad de denuncias con 9,381 delitos, seguido del año 2025, que se registró 9,074 denuncias. Le sigue, el delito de violación sexual con un total de 2,351 delitos de los cuales, el año 2024 se presentaron 570 delitos, seguido del año 2023, y 2025 con 562 delitos cada año.

La fiscal Brenda Montenegro, señaló que un feminicidio tiene una pena superior a 25 años de cárcel e incluso una cadena perpetua cuando existen agravantes. De los 10 feminicidios del año 2026, la mayoría de feminicidas están con prisión preventiva.