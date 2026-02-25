El colegio inicial N° 205 “Mi Bandera” de Paracas fue inaugurado, luego de ser completamente reconstruido en el último año, tras una inversión de S/ 8.5 millones realizada por el Fondo Social del Puerto de Paracas. El centro educativo beneficiará a partir de marzo a más de 130 niños de entre tres y cinco años.

Moderna escuela

La escuela, que es la única institución estatal de educación inicial en el distrito de Paracas, funcionaba hasta hace un año en ambientes prefabricados y de concreto con serias deficiencias, al punto de que la matrícula disminuyó de 130 alumnos en 2015 a 89 en 2023.

La nueva institución educativa cuenta con dos pisos, cincos aulas, un salón de psicomotricidad, una sala de usos múltiples, un consultorio psicológico, patio, zonas de juego, comedor, entre otros ambientes. Cabe destacar que se trata de un colegio inclusivo, en el que por ejemplo existe señalización podotáctil para ayudar a los niños que tienen problemas de visibilidad, o un ascensor para niños con discapacidad, entre otras iniciativas.

“Desde que iniciamos operaciones, asumimos el compromiso no solo de modernizar el Puerto de Paracas, sino también de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. En la salud, hemos reducido la anemia a niveles mínimos y, hoy, la inauguración de este colegio se ha convertido en nuestro principal logro en educación”, dijo César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas.

De acuerdo con el contrato de concesión firmado por el Estado peruano y el Puerto de Paracas, el Fondo Social se financia con el 3% de la facturación bruta del terminal con el fin de desarrollar proyectos sociales en su zona de influencia.

A la fecha, el Fondo Social del Puerto de Paracas ha invertido más de S/ 28 millones en programas de salud, infraestructura para la educación, promoción del deporte, entre otras iniciativas que han contribuido al bienestar de la población de los distritos de Paracas, San Andrés y Pisco.

VIDEO RECOMENDADO