Una trágica escena se registró ayer en la madrugada en una vivienda ubicada entre las calles Nicolás de Piérola y Raúl Porras Barrenechea, en Pisco, donde los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer mientras combatían un incendio dentro del inmueble. La víctima fue identificada como Martha Quispe, conocida comerciante del Mercado N° 2, donde se dedicaba a la venta de escobas y recogedores. El hallazgo generó inmediata conmoción entre los vecinos, quienes no habían visto a la mujer desde hace varios días.

Investigación policial

De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo llevaría varios días en el lugar, lo que llamó poderosamente la atención de las autoridades, pues aún se desconocen las circunstancias exactas que rodean tanto la muerte como el posterior incendio. Para ingresar al domicilio, los bomberos tuvieron que forzar la puerta principal empleando diversas herramientas, ya que el predio se encontraba cerrado. La intervención permitió descubrir el cadáver en uno de los ambientes de la vivienda.

Vecinos de la zona indicaron que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades tras notar la ausencia prolongada de la mujer y además de percibir humo proveniente del inmueble.

Personal especializado de la Dirincri, Depincri y el Ministerio Público llegó para iniciar las diligencias, recopilar evidencias y proceder con el levantamiento del cadáver. El incendio, según las primeras hipótesis, podría haberse producido por un cortocircuito producto del sobrecalentamiento de algún artefacto, aunque esta versión aún deberá ser corroborada.

