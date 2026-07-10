Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada por su conviviente durante la madrugada del martes en el sector Nuevo Paraíso, en el distrito de Paracas (Pisco). De acuerdo con la información preliminar, la agresión se habría producido cuando la víctima decidió poner fin a la relación sentimental, hecho que habría desencadenado la violenta reacción del presunto agresor.

Sujeto detenido

El detenido fue identificado como Luis Miguel Velásquez Quispe, quien, según las primeras investigaciones, habría provocado a la mujer un profundo corte que se extiende desde la ceja hasta la mejilla. La gravedad de la lesión obligó a que la víctima recibiera atención médica inmediata, mientras las autoridades iniciaban las diligencias para esclarecer lo ocurrido

La rápida intervención de los vecinos fue fundamental para evitar un desenlace fatal. Al escuchar los gritos de auxilio provenientes del inmueble, dieron aviso a la Policía. Minutos después, efectivos policiales, con el apoyo del personal de Serenazgo de Paracas, llegaron al lugar y procedieron con la detención del presunto agresor. Luis Miguel Velásquez Quispe permanece bajo custodia policial y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

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