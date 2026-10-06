Después de varios años de espera, los vecinos de la urbanización Santa María, en el distrito de San Andrés (Pisco), cuentan ahora con nuevas pistas y veredas. La obra fue inaugurada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, durante una ceremonia que reunió a autoridades, dirigentes y moradores del sector.

Mejor calidad de vida

El proyecto denominado “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Santa María” contempló una intervención que incluye vías para el tránsito vehicular y peatonal, además de trabajos vinculados con los servicios de saneamiento. De acuerdo con la información presentada durante la inauguración, la obra corresponde a una intervención ejecutada mediante la articulación entre la Municipalidad Provincial de Pisco y la Municipalidad Distrital de San Andrés.

Entre los principales componentes se encuentra la construcción de más de 7 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente y aproximadamente 3 mil 500 metros cuadrados de pavimento adoquinado de color. También se ejecutaron sardineles y trabajos de señalización horizontal y vertical, con señales reguladoras e informativas para ordenar la circulación en la zona.

La obra incluyó además 2 mil 585 metros cuadrados de concreto para tránsito peatonal, así como rampas destinadas a facilitar el desplazamiento de los vecinos. En cuanto al mejoramiento del entorno urbano, se consideró el sembrado de 139 metros cuadrados de grass natural y 217 plantas para jardineras.

Otro de los componentes corresponde al saneamiento. El proyecto contempló 46 conexiones domiciliarias de alcantarillado y 46 conexiones domiciliarias de agua potable, destinadas a mejorar las condiciones de los servicios básicos de las familias.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló durante la ceremonia que esta obra corresponde al proyecto número 72 inaugurado durante su gestión. También sostuvo que el trabajo conjunto entre las municipalidades permitió atender una necesidad planteada por los vecinos de Santa María.

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