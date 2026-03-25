Vecinos de la calle Augusto B. Leguía, en el Cercado de Pisco, expresaron su indignación y profundo malestar ante la paralización de la obra de mejoramiento vial que se ejecutaba en esta transitada arteria de la ciudad. Aunque se trata de solo una cuadra, el lugar registra constante tránsito vehicular y peatonal, por lo que el abandono de los trabajos viene generando incomodidad y preocupación entre residentes y comerciantes de la zona.

Obra en abandono

La protesta se hizo evidente cuando varios vecinos salieron a la calle portando carteles para expresar su rechazo ante lo que consideran una falta de respeto a los a los ciudadanos. De acuerdo al mismo cartel de obra publicado en la colocación de la primera piedra, el Consorcio Concordia 1, empresa encargada de la ejecución del proyecto, retiro su maquinaria y pertenencias apenas una semana después de haber iniciado los trabajos, dejando la vía intervenida y sin ningún avance significativo.

A esta situación se suma el problema del polvo que se levanta constantemente en la zona, lo que estaría provocando afecciones respiratorias entre los vecinos. Los residentes denunciaron que existe un compromiso previo de la municipalidad de regar la calle para mitigar el polvo generado por la obra inconclusa, sin embargo, aseguran que esta medida no se estaría cumpliendo, afectando principalmente a niños, adultos mayores y a quienes viven o trabajan en el lugar.

Los comerciantes de esta cuadra también se ven seriamente perjudicados. Señalan que la gran cantidad de polvo invade sus negocios y dificulta el acceso de los clientes, lo que ha provocado una disminución en sus ventas. Ante este panorama, los vecinos demandan explicaciones y una pronta solución que permita culminar los trabajos y devolver la normalidad a esta importante vía y hacen un llamado al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría de la Republica y demás organismos fiscalizadores para atender este problema.

Cabe recordar que el 4 de febrero de 2026, la Municipalidad Provincial de Pisco realizó con gran expectativa la colocación de la primera piedra para esta obra, anunciando la renovación de la calle Augusto B. Leguía con la construcción de una cuadra de pista, vereda y reductores de velocidad. El proyecto fue valorizado en S/ 263,409.25 y tenía un plazo de ejecución de 30 días calendario. Sin embargo, hasta el momento ni la municipalidad ni la empresa ejecutora han emitido pronunciamiento oficial alguno, generando un total silencio y ausencia de diálogo como tiene acostumbrada a la población, especialmente con los vecinos directamente afectados.

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