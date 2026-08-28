Tuvieron que pasar 3 años y 8 meses de la actual gestión municipal para que la Municipalidad Distrital de San Clemente tome acciones concretas frente al desorden generado por años de la ocupación de calles y veredas por parte del comercio informal en el centro del distrito. Desde las primeras horas de la madrugada de ayer, se puso en marcha un operativo destinado a recuperar los espacios públicos y restablecer el libre tránsito de peatones y vehículos.

Recuperación de vías

Desde tempranas horas, un importante contingente de personal municipal, acompañado por efectivos de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, llegó hasta las zonas intervenidas para retirar puestos de frutas y otros productos instalados en plena vía pública.

En el operativo también se observó la presencia del alcalde distrital Alejandro Escate Palacios, quien supervisó personalmente las acciones emprendidas para recuperar las áreas ocupadas. Según lo señalado durante la intervención, los comerciantes ya habrían sido previamente notificados y advertidos sobre la prohibición de ocupar las denominadas zonas rígidas.

Por su parte, la Municipalidad de San Clemente informó que el operativo se desarrolla en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 010-2023, luego de haberse realizado diversos comunicados y advertencias a los comerciantes.

La comuna señaló que las acciones buscan recuperar y liberar los espacios públicos, garantizar el libre tránsito de los vecinos y decomisar la mercadería de quienes persistan en incumplir las disposiciones municipales.

Las medidas adoptadas han generado opiniones divididas entre los vecinos: mientras un sector aplaude que finalmente se actúe contra el desorden y la invasión de las calles, otros cuestionan que estas acciones recién se ejecuten cuando la gestión municipal se encuentra en la recta final de su periodo.

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