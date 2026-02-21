Un operativo conjunto ejecutado la mañana del 19 de febrero permitió la recuperación de espacios públicos ocupados por comercio ambulatorio en la ciudad de Ica. La intervención se desarrolló desde las 10:00 de la mañana en la Panamericana Sur, específicamente en las cuadras 2 y 3 de la Avenida Fernando León de Vivero.

Operativo municipal

La acción fue liderada por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica, en coordinación con agentes policiales de la Región Policial Ica. El despliegue policial estuvo a cargo del mayor PNP Juan Tarazona Tenorio.

El objetivo principal fue restablecer el libre tránsito peatonal y vehicular en una zona donde comerciantes formales e informales venían ocupando la vía pública para exhibir y vender sus productos, generando congestión y riesgos para la seguridad.

Durante la jornada se realizaron acciones de sensibilización y fiscalización a los comerciantes instalados en el sector. Como resultado, cuatro establecimientos comerciales fueron clausurados por incumplir las disposiciones municipales vigentes. La Policía Nacional del Perú brindó garantías de seguridad durante todo el operativo.

La gerenta de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Patricia Codarlupo Dávalos, supervisó las acciones junto a personal de las áreas de Desarrollo Económico Local y Gestión de Riesgos de Desastres.

Por su parte, el subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Cmdte. PNP (r) Juan Carlos Porras Aragón, señaló que este tipo de intervenciones continuará en otros puntos considerados críticos, con el fin de reforzar el orden y la seguridad en los espacios públicos de la ciudad.

