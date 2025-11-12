Un operativo conjunto se llevó a cabo en locales nocturnos del centro poblado Santa Cruz de Villacurí (Salas-Ica), con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y documentación municipal. La intervención fue realizada por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de Salas, Defensa Civil, la Policía Nacional del Perú y la Subprefectura de Ica.

Cierre temporal

Durante la acción de control, las autoridades dispusieron la clausura de un establecimiento que no contaba con la documentación exigida por la Ordenanza Municipal N.º 013-2019-MDS, la cual regula el funcionamiento de locales de entretenimiento y exige condiciones mínimas de seguridad para su operación.

El operativo forma parte de las acciones preventivas que buscan garantizar que los espacios de recreación cumplan con las disposiciones legales y ofrezcan condiciones adecuadas a los asistentes. Asimismo, se informó que este tipo de intervenciones continuará en distintas zonas del distrito, a fin de detectar locales que operen de manera informal o sin las medidas de seguridad requeridas.

Autoridades locales señalaron que la supervisión permanente en los establecimientos nocturnos es fundamental para evitar riesgos a la integridad de los vecinos y promover una convivencia segura.

