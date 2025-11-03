La Policía del área de investigación de trata de personas llevó a cabo el operativo denominado “Sodoma y Gomorra” en el distrito de Salas Guadalupe, interviniendo bares, night clubs y discotecas para prevenir delitos relacionados con la explotación de menores.

Operativo conjunto

Durante el operativo con apoyo de la Municipalidad Distrital de Salas, realizado aproximadamente a las 10:00 p.m., se detectó la presencia de dos menores de edad en la discoteca “Farsante”, situación que constituye una infracción grave a las normas municipales y a la legislación vigente.

En coordinación con el mencionado municipio, se procedió a la clausura inmediata del local como medida de seguridad y prevención.

Las autoridades indicaron que continuarán con este tipo de operativos, orientados a proteger a la población y, en especial, a los menores de edad, frente a situaciones de riesgo vinculadas a la trata y explotación.

