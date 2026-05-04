Lo que debía ser un momento de recogimiento terminó en tragedia para Martín Huamaní Ramos. El hombre fue atacado por una jauría cuando regresaba del cementerio, tras visitar la tumba de su padre, en el distrito de Yura en Arequipa.

El ataque le dejó múltiples heridas en la cabeza, rostro, manos y en el pie, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Honorio Delgado. El director adjunto del nosocomio, José Tanco, informó que el paciente ingresó al área de shock trauma, donde recibió la atención especializada.

“El paciente presenta varias heridas abiertas que serán limpiadas y desinfectadas antes de someterlo a intervenciones quirúrgicas, previa evaluación médica”, señaló el especialista, debido a las bacterias que los perros transmiten. Además, indicó que Huamaní recibe tratamiento antirrábico, debido a que se desconoce si los canes contaban con la vacunación.

La familia vive momentos de angustia. Su hermana relató que fueron aproximadamente seis perros los que lo atacaron y pidió a los dueños asumir su responsabilidad. Espera que se acerquen al hospital para cubrir los gastos médicos y las cirugías que Martín necesitará para su recuperación, incluyendo tratamientos para reconstruir las zonas afectadas de su rostro.

A ello se suma los meses que Martín dejará de laborar para su recuperación. La hermana narró que no tienen hijos que lo cuiden.

Este no fue el único caso reportado. La mañana de este lunes, un adulto de 60 años también fue mordido por un perro en la vía 54 del distrito de Cerro Colorado. Aunque sufrió una herida en la mano, su estado es menos grave.