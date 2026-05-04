Percy Salinas, abogado de las familias de peruanos captados con engaños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, indicó desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que, de acuerdo con los datos recogidos durante la última madrugada, la cifra de compatriotas fallecidos en el frente de batalla habría aumentado a 15.

Salinas detalló que han recibido la confirmación de dos nuevos fallecimientos, que se añaden a los 13 reportados previamente.

“Se tiene la placa, la foto del cadáver, todo eso lo tenemos ya en un archivo que se va a presentar en la denuncia. Pero hay ocho más que estamos ahorita cruzando información para validar si realmente son nuestros compatriotas o de otra nacionalidad”, declaró a RPP.

El abogado alertó que el número de peruanos involucrados en este esquema, sustentado en falsas promesas de empleo, sería considerablemente mayor de lo estimado.

“Nosotros hemos calculado que alrededor de 600 peruanos deben estar ahorita en Rusia desde septiembre del año pasado”, resaltó.

En otro momento, Salinas informó que esta tarde arribará un grupo de seis ciudadanos peruanos que consiguió salir de la zona de conflicto. De acuerdo con una evaluación preliminar, los sobrevivientes presentan cuadros severos de estrés postraumático, además de algunas lesiones.

“Dos de ellos tienen lesiones superficiales porque, por escaparse del estallido de un dron, cayeron a una zanja donde había piedras, pero no tienen mayores fracturas”, sostuvo.

“Ellos vienen de una situación de terror, del infierno de la guerra. [...] Hay días que no comían, no dormían. Era una psicosis permanente”, añadió.

La defensa legal de las familias también cuestionó el accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores y advirtió que la demora en las gestiones diplomáticas pone en riesgo la vida de los compatriotas que permanecen atrapados en Europa del Este.

En ese sentido, Salinas cuestionó que el caso haya sido atendido recién tras la presión mediática y recordó que “ha habido señoras que han ido a tocar la puerta de la Cancillería durante siete meses”.

Aunque valoró la reciente conformación de una comisión multisectorial, demandó agilizar la elaboración de un padrón oficial para avanzar en las repatriaciones y coordinar el traslado en aviones ambulancia de los ocho heridos que permanecen en hospitales.

“El Estado peruano funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la burocracia nos está ganando. ¿Qué efectos va a traer esta burocracia? Más muertos, más desaparecidos”, finalizó.