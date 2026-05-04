La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso sesionará este lunes 4 de mayo de 2026 para analizar un tema clave para la seguridad nacional: el proceso de adquisición de aviones caza F-16 Block 70.

La reunión, cuenta con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el canciller Carlos Pareja; y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Dicha citación busca conocer el estado actual de las negociaciones orientadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en línea con los anuncios realizados por el Ejecutivo el pasado 17 de abril.

La sesión se realiza luego de que la semana pasada se frustrara un primer intento de abordar el tema, debido a la inasistencia de los ministros de Estado por razones de fuerza mayor. Según la agenda parlamentaria, los funcionarios deberán exponer los avances técnicos y financieros del proceso de adquisición de estas aeronaves de última generación, contempladas dentro de un plan integral de modernización de las Fuerzas Armadas.

El interés del grupo de trabajo, presidido por la legisladora Karol Paredes, se centra en garantizar la transparencia de los montos de inversión y los plazos de entrega establecidos en los contratos internacionales para la renovación de la flota aérea nacional.

Además del tema logístico militar, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, presentará un informe detallado sobre los recientes hechos ocurridos en el distrito de Colcabamba. El caso involucra a miembros de las Fuerzas Armadas y está vinculado a la muerte de cinco personas en circunstancias que están en investigación.

El titular de dicho sector solicitó acudir ante la comisión para exponer los avances preliminares de las pesquisas y las acciones adoptadas por el comando militar tras los incidentes. Con ello, el Parlamento busca esclarecer eventuales responsabilidades y asegurar el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos en las zonas de intervención de la fuerza pública.