En una conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisaría Sectorial de Pisco, el general PNP, Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, dio a conocer las dos últimas detenciones de dos presuntos implicados en actos de extorsión y otros delitos en la ciudad. Uno portaba un explosivo y droga y el otro un arma.

Sujetos detenidos

Se trata de Emilio Huaya Quispe, al momento de su detención conducía una mototaxi en el Cercado de Pisco. Según la policía, se le encontró una mecha con su respectivo fulminante lista para ser activada, así como también droga y un equipo celular.

El segundo detenido es Jordy Manuel Mamani Medina de 32 años, al que se le decomisó una pistola, calibre 9 mm, abastecida con una cacerina conteniendo seis municiones y 19 envoltorios de papel periódico, tipo ketes, conteniendo en su interior droga.

Este último detenido, según la policía, se encontraba en una reunión social y en el video propalado habría estado rastrillando el arma mostrándolo mediante redes sociales y a todos los presentes.

Respecto a la muerte del joven Caleb Pasache de la Cruz de 23 años, en el distrito de Túpac Amaru Inca, el general informó que ya tiene conocimiento del hecho y que el asesino se trataría de una persona muy allegada a la víctima ya que el fallecido fue citado al lugar previas comunicaciones telefónicas.

VIDEO RECOMENDADO