En la provincia de Pisco, un muñeco de más de 10 metros de altura fue quemado como parte de las tradicionales celebraciones de Año Nuevo, generando comentarios por su presunta alusión a la política nacional.

Muñeco gigante

El muñeco, que portaba ropa naranja y la letra “K”, fue uno de los más grandes que se han instalado en la región Ica para estas festividades. Aunque su quema forma parte de la tradición de recibir el año nuevo, la elección de colores y símbolos despertó interpretaciones relacionadas con figuras políticas conocidas. Además se le puso una cola de rata de más de 8 metros.

Fue necesario una gruta para posicionar el muñeco. Decenas de ciudadanos llegaron a tomarse fotografías, “esta más que claro que es Keiko Fujimori, está muy gracioso y es el ingenio del peruano”, dijo una ciudadana.

La medianoche del 31 de diciembre del 2025, prendieron fuego al muñeco gigante, que tras un tiempo quedó totalmente en cenizas.

