El Gobierno Regional de Ica suscribió la Adenda N° 001-2026 que amplía por tres años la vigencia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de San Clemente, con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura y desarrollo en el distrito.

Calidad de vida

Durante la ceremonia, el gobernador regional destacó el compromiso del alcalde Alejandro Escate Palacios y reafirmó la importancia de la alianza estratégica entre ambas autoridades. Según indicó, la renovación del convenio asegura la disponibilidad de recursos y el respaldo técnico necesario para ejecutar las obras que el distrito requiere, favoreciendo la modernización de servicios y la mejora de la calidad de vida de las familias sanclementinas.

Ambos funcionarios resaltaron que este acuerdo refleja el trabajo conjunto y la coordinación efectiva entre los niveles de gobierno, traduciendo la unidad política en resultados concretos para la población.

