A través de sus redes sociales, la Reserva Nacional de Paracas inició una campaña de concientización dirigida a los visitantes, con el objetivo de promover el cuidado y la conservación de su biodiversidad.

Bajo el mensaje “Que las malas acciones humanas no interrumpan el ciclo natural de la vida silvestre”, la institución recordó que este espacio natural alberga más de 1,500 especies y que quienes ingresan deben asumir una conducta responsable, respetando el entorno que constituye el hogar de numerosas especies.

Responsabilidad con la vida silvestre

La campaña exhorta a los turistas y conductores a convertirse en buenos visitantes, disfrutar responsablemente de la riqueza natural de la reserva y respetar las rutas establecidas para el tránsito vehicular. La advertencia cobra especial importancia debido a que existen especies, como el gaviotín peruano, que anidan y crían a sus polluelos en zonas desérticas, donde cualquier alteración de su hábitat puede afectar su proceso de reproducción y supervivencia.

Sin embargo, la irresponsabilidad de algunos conductores que abandonan los caminos autorizados e ingresan a áreas no señalizadas representa una seria amenaza para la fauna silvestre. El paso de vehículos por estos espacios puede ocasionar la destrucción de huevos, la muerte de crías y daños irreparables a especies que habitan en el desierto paraquense, interrumpiendo así el ciclo natural de la vida.

Frente a esta problemática, la Reserva Nacional de Paracas hizo un llamado a la conciencia de los visitantes para que respeten las señalizaciones y las rutas permitidas, evitando acciones que pongan en peligro el patrimonio natural.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu correocelular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO