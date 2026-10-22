Con el objetivo de promover la educación ambiental y el compromiso con la conservación de la naturaleza, la Reserva Nacional de Paracas recibió a 32 integrantes del Programa Orientadores Guarco, procedentes del distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, entre niños, niñas y familiares, quienes participaron en una visita educativa guiada para conocer la riqueza natural de esta área protegida.

Espacio natural

Durante la jornada, los visitantes recibieron acompañamiento y orientación sobre la biodiversidad que alberga la reserva, con información acerca de las especies que habitan sus ecosistemas y las características que hacen de este espacio natural uno de los principales referentes de conservación de la región Ica.

Asimismo, se destacó la importancia de proteger los hábitats naturales y preservar las especies que forman parte del patrimonio natural del país. A través de estas actividades, los participantes pudieron fortalecer sus conocimientos sobre el valor de las áreas naturales protegidas y la responsabilidad compartida de contribuir a su conservación.

Estas experiencias educativas buscan despertar desde la infancia una mayor sensibilidad frente a los desafíos ambientales y fomentar la participación activa de las nuevas generaciones en el cuidado del entorno.

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