La provincia de Pisco conmemoró los 66 años de vida institucional del colegio Bandera del Perú con una ceremonia cívica realizada en el Parque de la Bandera, donde autoridades, representantes de instituciones y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje a los símbolos patrios y reafirmar la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad nacional.

Formación cívica

La actividad tuvo como protagonista a la comunidad educativa de la emblemática institución, cuya trayectoria está vinculada a la formación de generaciones de estudiantes pisqueños. El izamiento del Pabellón Nacional y las expresiones de respeto a la patria marcaron el desarrollo de la jornada, que también permitió reflexionar sobre el papel de la educación en la formación de ciudadanos con valores, disciplina y compromiso con su comunidad y el país.

Durante su intervención, el director del colegio, Wilmer Matos, detalló que la institución educativa cuenta con 1,778 estudiantes distribuidos en dos turnos: 30 secciones en el horario de la mañana y 28 en el de la tarde. Estas cifras reflejan la dimensión de la comunidad escolar y la necesidad de continuar fortaleciendo tanto la infraestructura como los recursos pedagógicos que contribuyan a la formación de los alumnos.

Por su parte, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, destacó el significado de las ceremonias cívicas para promover el patriotismo y la participación de la ciudadanía. Explicó que estas actividades se vienen desarrollando en el Parque de la Bandera debido a los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la Plaza de Armas, y pidió comprensión a la población mientras duren las intervenciones.

La autoridad edil también se refirió a las obras impulsadas por su gestión y señaló que tiene como objetivo llegar a la inauguración de 90 proyectos durante su periodo. Según indicó, estos trabajos comprenden intervenciones en calles, veredas, parques y espacios deportivos, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población pisqueña.

La jornada concluyó con las actividades protocolares y el desfile conmemorativo por el aniversario de la institución educativa, en una celebración que puso en primer plano el respeto por los símbolos nacionales.

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