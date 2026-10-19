del colegio Bandera del Perú con una ceremonia cívica realizada en el Parque de la Bandera, donde autoridades, representantes de instituciones y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje a los símbolos patrios y

Formación cívica

La actividad tuvo como protagonista a la comunidad educativa de la emblemática institución, cuya trayectoria está vinculada a la formación de generaciones de estudiantes pisqueños. El izamiento del Pabellón Nacional y las expresiones de respeto a la patria marcaron el desarrollo de la jornada, que también permitió reflexionar sobre el papel de la educación en la formación de ciudadanos con valores, disciplina y compromiso con su comunidad y el país.

Durante su intervención, el director del colegio, Wilmer Matos, detalló que la institución educativa cuenta con 1,778 estudiantes distribuidos en dos turnos: 30 secciones en el horario de la mañana y 28 en el de la tarde. Estas cifras reflejan la dimensión de la comunidad escolar y la necesidad de continuar fortaleciendo tanto la infraestructura como los recursos pedagógicos que contribuyan a la formación de los alumnos.

Por su parte, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, destacó el significado de las ceremonias cívicas para promover el patriotismo y la participación de la ciudadanía. Explicó que estas actividades se vienen desarrollando en el Parque de la Bandera debido a los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la Plaza de Armas, y pidió comprensión a la población mientras duren las intervenciones.

La autoridad edil también se refirió a las obras impulsadas por su gestión y señaló que tiene como objetivo llegar a la inauguración de 90 proyectos durante su periodo. Según indicó, estos trabajos comprenden intervenciones en calles, veredas, parques y espacios deportivos, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población pisqueña.

La jornada concluyó con las actividades protocolares y el desfile conmemorativo por el aniversario de la institución educativa, en una celebración que puso en primer plano el respeto por los símbolos nacionales.

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