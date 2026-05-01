Un violento asalto se registró la noche del miércoles 29 en la ruta Pisco–Bernales (km. 21 de la carretera Panamericana), cuando una unidad de transporte fue interceptada por dos delincuentes armados, quienes despojaron a un pasajero de sus pertenencias y se apoderaron del vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. en el ingreso al sector Murga, en el distrito de Independencia.

Persecución policial

Según información policial, el atraco se perpetró contra un miniván marca Changan, de placa de rodaje BWP-549, marca Changan, de propiedad de Carlos Javier Meller Alarcón (49), quien se encontraba acompañado por la pasajera Sandra Cuzcano Soldevilla (38). Durante el asalto, el conductor logró escapar y alertar a las autoridades, lo que permitió una rápida respuesta policial.

Tras la denuncia, la Policía Nacional del Perú activó el “plan cerco”, logrando ubicar el vehículo en el distrito de San Clemente. Se inició una persecución que culminó en el sector Pampa Vandin (km 3 de la carretera Los Libertadores), donde los agentes de la comisaría de Independencia intervinieron a dos sujetos tras un intercambio de disparos, recuperando la unidad robada.

De acuerdo con las declaraciones del coronel PNP, se informó sobre la intervención y detención de los presuntos autores del delito contra el patrimonio, asalto y robo con arma de fuego en banda, identificados como Yordan Smith Hernández Fernández (18) alias “Malaquin” y Christian Flores Ruiz (23) alias “Chiri”.

Los sujetos integrarían la banda criminal “Los fugitivos sureños” y fueron visualizados por personal policial durante su fuga y con apoyo del plan cerco, se logró su captura y traslado a la comisaría correspondiente junto con el vehículo para las investigaciones de ley.

En el registro personal se les halló un arma de fuego, marca Smith Wesson, abastecido con seis municiones y otros objetos de interés criminal.

Asimismo, el alto mando policial indicó que los detenidos serían investigados para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos en la zona.

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