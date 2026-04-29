Un grave hecho ha generado indignación en la región Ica, luego de que un detenido con requisitoria vigente lograra escapar de la custodia policial durante su traslado interprovincial hacia la región de Ayacucho.

Estaba enmarrocado

El sujeto identificado como Nelson Quispe Meneses, de 35 años, era trasladado por efectivos de la Policía Nacional del Perú en un bus interprovincial de la empresa Palomino, cuando ocurrió la fuga en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según la información preliminar, el detenido viajaba con marrocas y bajo custodia dentro de la unidad. Sin embargo, en horas de la madrugada, a la altura del distrito de Huaytará, el bus habría realizado una parada luego de que se activara el timbre de solicitud de descenso. En ese momento, el intervenido habría aprovechado una presunta distracción de los agentes policiales encargados del traslado para darse a la fuga.

Se presume que los efectivos policiales habrían estado descansando dentro del vehículo al momento de la fuga, lo que facilitó la huida del detenido, quien continúa con paradero desconocido.

Tras conocerse la fuga, se desplegaron operativos de búsqueda en distintas zonas, incluyendo sectores de Ica como Salas Guadalupe y el Pueblo Joven Señor de Luren, así como áreas cercanas a Ayacucho.

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