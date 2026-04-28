Un sujeto acusado del presunto delito de violencia sexual contra una menor de edad habría logrado huir tras lanzarse al río Ica, en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica.

Fugó de la policía

El incidente ocurrió cuando un ciudadano observó cómo el hombre golpeaba a la menor y alertó a las autoridades. Sin embargo, pese a la intervención policial, el acusado logró evadir la captura nadando por el caudal y llegar al otro extremo, para luego huir corriendo.

El vehículo involucrado en el caso es un Chevrolet Spark de color plomo, con placa de rodaje C7N-590. Testigos indicaron que el hombre fugado sería oriundo de Parcona, mientras que la víctima es de La Tinguiña.

Las autoridades continúan con la búsqueda con el fin de capturar al sospechoso y garantizar justicia para la menor afectada.

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