Una persecución policial registrada en Arequipa terminó con la detención de un conductor que, transportaba mercadería presuntamente de contrabando en una camioneta de lunas polarizadas. Durante el seguimiento se realizaron aproximadamente 5 disparos contra el vehículo.

Según la información policial, el hecho inició cuando los agentes realizaban una operación de identidad en el distrito de Tiabaya. Sin embargo, el chofer del vehículo Honda gris modelo Pilot de placa C9B-551 no supo explicar la carga que tenía y empezó a fugar. La Policía observó otro vehículo de similares características que también empezó a huir. La persecución comenzó hasta Socabaya, donde ambas unidades se separaron con rutas distintas.

Trasladaban mercadería de contrabando

Ante ello, los efectivos decidieron continuar la persecución del vehículo que se dirigió hacia Mariano Melgar, transitando por la avenida Mariscal Castilla, la calle París, Santa Rosa, la calle Cahuide, la Av. Argentina, hasta llegar a la avenida Miguel Grau con 8 de Octubre, en la zona de Miguel Grau en el distrito de Paucarpata.

Chofer y su esposa de la combi con la que la camioneta chocó quedaron heridos (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Durante el trayecto, el vehículo de placa C9B 551 conducido por Luis Martín Flores Colana terminó con los parabrisas posteriores rotos y las llantas posteriores desinfladas. Antes de detenerse por completo, el conductor impactó con una combi de placa V1H-293, dejando heridos a Berly Eguiluz (Chofer) y su esposa Fermina Suca, quienes fueron trasladados al hospital Edmundo Escomel.

Tras el choque, el conductor, Luis Martín Flores descendió de la unidad y empezó a correr; sin embargo, fue capturado por los efectivos. El detenido resultó ser el propietario del vehículo, quien tiene una lesión en la cabeza producto del impacto con la combi.

Trasladaba mercadería de contrabando, entre zapatillas y prendas de vestir

La Policía continúa con las investigaciones para determinar la procedencia de la mercadería de zapatillas, prendas de vestir, entre otros y el grado de responsabilidad del conductor, así como para esclarecer los disparos ocurridos durante la persecución.