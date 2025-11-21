En una intervención realizada durante la madrugada, agentes de inteligencia de la Policía Nacional capturaron a dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una mototaxi y que, según información policial, pertenecerían a un grupo delictivo que planeaba cometer robos agravados en la ciudad de Ica.

Persecución y captura

Los intervenidos fueron identificados como Walter Adrián Custodio Manzilla (19), alias “Walter”, y un adolescente de 17 años, conocido como “Chinito”, quien tenía en su poder un revólver calibre 22 mm, de acuerdo con el reporte de los agentes.

La Policía informó que unidades de inteligencia habían recibido datos sobre presuntos integrantes de la banda denominada “La Mafia”, quienes estarían recorriendo diversas calles de Botijería Ángulo Sur y Norte, a bordo de una mototaxi de color rojo con toldo marrón y sin placa, con la finalidad de cometer ilícitos penales vinculados al delito de robo agravado.

Durante el patrullaje, los agentes ubicaron el vehículo con las características descritas. Al notar la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, iniciándose una persecución que culminó en el grifo Gasored, ubicado en la intersección de la avenida Cutervo con calle Santa Anita, donde finalmente fueron intervenidos.

VIDEO RECOMENDADO