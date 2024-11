La rotura de una tubería de agua potable inundó varias calles de la provincia de Pisco, dejando sin servicio a cientos de vecinos. El aniego afectó principalmente a las calles Conde de la Monclova, Fermín Tangüis, Pérez Figueroa, San Clemente, y zonas céntricas de la ciudad como la misma iglesia de la plazuela Belén.

Incidente en la zona

Los vecinos de las áreas afectadas expresaron su frustración ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades y un debido plan de contingencia. Según el testimonio de una vecina la Sra. Olga Díaz de la calle Pérez Figueroa, la EPS OTASS EMAPISCO, no enviaba personal para solucionar el problema, lo que empeoró la situación en las viviendas y dificultado el tránsito en las calles inundadas. “Hemos llamado a Emapisco, pero su personal no llega hasta ahora, parece que no están interesados en solucionar este problema”, comentó una madre de familia visiblemente molesta.

La empresa mencionada EPS, por su parte, informó mediante un comunicado que la rotura corresponde a una tubería matriz de 355 mm. Para iniciar las reparaciones, se ordenó el cierre del reservorio N° 2, dejando sin agua a cientos de hogares. La entidad aseguró que el servicio se restablecerá de forma progresiva una vez culminados los trabajos de reparación, estimando un corte de aproximadamente 10 horas.

