En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el proyecto social “La Casita de Don Marcial” se iluminó de azul como símbolo de compromiso y sensibilización hacia las personas con trastorno del espectro autista.

Detección temprana

La actividad congregó a representantes de la sociedad civil organizada, entre ellos Sonrisas Inclusivas y la Fundación Unión, quienes vienen desarrollando acciones orientadas a promover la inclusión en la provincia de Pisco, resaltando la necesidad de construir una sociedad más informada, empática y respetuosa de la diversidad.

Durante la jornada, se desarrolló el taller “Tiene autismo y ¿ahora qué?”, el cual tuvo como figura central a la licenciada en psicología Rosa Solizor Carranza. Su liderazgo fue uno de los aspectos más resaltantes del evento, al evidenciar una intervención profesional cercana y comprometida con las familias.

A través de su experiencia, brindó orientación clave a padres y cuidadores, destacando la importancia de la detección temprana y el acompañamiento constante en el proceso de desarrollo de las personas con autismo.

Asimismo, la especialista enfatizó el uso de diversas herramientas terapéuticas, entre ellas la interacción social, como un mecanismo efectivo para favorecer la regulación y adaptación de los beneficiarios dentro de su entorno.

En ese sentido, se subrayó que el abordaje del autismo no solo compete a las familias o profesionales, sino a toda la sociedad, promoviendo espacios inclusivos en educación, salud y comunidad, donde se respeten los derechos y potencialidades de cada persona.

La actividad culminó con una emotiva activación con globos azules y el encendido simbólico de luces, reafirmando el compromiso diario con esta causa. “La Casita de Don Marcial” se mantiene gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios y padres de familia, consolidándose como un espacio de apoyo continuo, donde el liderazgo profesional y la vocación de servicio contribuyen a fortalecer la conciencia social y avanzar hacia una convivencia más inclusiva.

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