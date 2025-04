Ayer, fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En la región Ica, en lo que va del 2025 ya se han detectado a más de 200 menores con trastorno del espectro autista, así lo informó el Dr. Freddy Huamán Espino, de la Dirección de Atención Integral de Salud de la Diresa Ica.

Inclusión con menores

“El autismo es un tipo de discapacidad que se da en los niños ,pero no quiere decir que la persona no sea útil para la sociedad, muy por el contrario, son personas que tienen una limitación pero se les tiene que dar todas las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar no solamente como personas, sino también como profesionales, ya que este tipo de patología es bastante tratable. En la región Ica en lo que va del año 2025 ya se han detectado más de 200 casos de niños con autismo, dichos niños se están sometiendo a terapias en los centros de salud mental comunitario que garantizan que estos niños a futuro se logren”, declaró.

El médico explicó que el autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los primeros años de vida. Indicó que los signos que definen la presencia de autismo son la falta de interés por socializar o jugar con otros niños; los pequeños no señalan con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás, demuestran hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva, y otros.

“Cuando hablamos de discapacidad, se pensaba que se referían a las personas que no podían ver, no podían escuchar, pero ahora se detectan más casos de autismo y esto es por una serie de patrones en la cual hace mucha falta al investigación científica para determinar los factores de riesgo. Los menores con autismo reciben un apoyo por parte de la Diresa Ica, a través de los Centros de Salud Mental Comunitario, también no solo reciben terapias, sino también hay un apoyo económico del programa Contigo, de acuerdo al nivel que presenta, y muchas veces estos niños tienen que recibir una educación, de acuerdo a los parámetros que indica la ley de educación inclusiva”, añadió.

Como una estrategia que coadyuve al diagnóstico y tratamiento de diversos problemas de salud mental, la Diresa implementó los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) que atienden gratuitamente a los pacientes con SIS. Funcionan sin internamiento de pacientes y está a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales conformados por médico psiquiatra, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeuta de lenguaje y ocupacional, entre otros; quienes están totalmente capacitados.

