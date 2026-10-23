Momentos de preocupación se vivieron la mañana de este jueves 22 de octubre en la institución educativa FAP René García Castellano, ubicada en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 51, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, luego de reportarse un amago de incendio en la sala de cómputo del plantel. La emergencia movilizó al personal de la compañía de bomberos de la provincia.

Emergencia en la sede

De acuerdo con la información preliminar, el fuego se habría originado en el ambiente destinado a los equipos de cómputo, generando alarma entre la comunidad educativa. Ante esta situación, se dispuso la evacuación preventiva de los estudiantes, quienes fueron conducidos hacia la parte posterior del colegio, en las inmediaciones del sector Villa Rica.

La emergencia también motivó la llegada de padres de familia al plantel para recoger a sus hijos y comprobar que se encontraran a salvo. Como medida preventiva, las actividades escolares fueron suspendidas y se comunicó a las familias que debían organizar el recojo de los menores, siguiendo las indicaciones de la dirección de la institución.

Por su parte, la dirección del colegio emitió un comunicado dirigido a los padres de familia, informando la cancelación del evento programado para el mismo día por motivos de fuerza mayor. Asimismo, precisó que los estudiantes hijos del personal de la Fuerza Aérea que residen en la Villa FAP podían ser recogidos de inmediato, mientras que los alumnos de la comunidad podían ser retirados desde las 10:40 de la mañana, directamente por sus padres o por una persona autorizada.

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