Un incendio de matorrales y cañaverales registrado en una acequia cercana a la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres, en la provincia de Ica, provocó una rápida movilización de autoridades y bomberos, además de la evacuación de estudiantes.

Fuego en la zona

El siniestro, cuyas causas aún están siendo investigadas, se produjo en la parte posterior del colegio Antonia Moreno de Cáceres. Hasta el lugar llegó un equipo de la UGEL Ica, encabezado por la jefa del Área de Gestión Pedagógica, junto al especialista de secundaria y el responsable de PREVAED, para verificar la aplicación adecuada de los protocolos de emergencia.

Durante la visita, se pudo observar la intervención de los bomberos, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara la infraestructura del colegio. No se registraron daños personales ni heridos entre los estudiantes.

Posteriormente, el equipo de la UGEL se desplazó al local de nivel primaria de la misma institución, donde se realizaba la evacuación de los menores. Los niños fueron entregados a sus padres como medida preventiva.

