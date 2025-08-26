Con mucha indignación pobladores del centro poblado de Media Luna en el distrito de Humay, denunciaron que desconocidos quemaron el grass del campo deportivo dejándolo inservible.

Perjuicio deportivo

Según versión del ciudadano José Francisco Paco Coronado, conocido como el “Cholo Paco”. Señalaron que el lugar estaría en abandonado por la gestión municipal de Carlos Sulca Velarde, quien se comprometió con los pobladores en mejorar el campo deportivo, promesa que no cumplió.

Señaló además que es muy lamentable el atentado contra el deporte, lugar que es utilizado por los jóvenes y niños de tres centros poblados Media Luna, El Pacae y Barrio Chino en el distrito humayno.

“Este campo no solo es un lugar de deporte, también es un punto de encuentro para toda la comunidad. Es lamentable que se atente contra algo que nos une”, señaló uno de los pobladores afectados.

En la actualidad el campo viene siendo invadido por terceros y la municipalidad no estaría haciendo respetar las limitaciones, además el lugar no cuenta con baños ni alumbrado público, situación que la autoridad no estaría cumpliendo con su promesa de campaña.

VIDEO RECOMENDADO