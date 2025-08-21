La obra valorizada en medio millón de soles de reparación del puente que conecta a cientos de familias del sector Miraflores y Pantayco se encuentra en total abandono durante varias semanas. Los habitantes del lugar intentaron conversar con el alcalde y funcionarios, pero al no tener respuesta positiva, realizaron una medida de fuerza con un plantón y protesta en las afueras de la Municipalidad Distrital de Humay.

Pueblos perjudicados

Los cientos de pobladores de los anexos de Miraflores y Pantayco hacen un justo reclamo a su alcalde Carlos Alberto Sulca, entre las arengas señalaron que si no hay solución a esta problemática de paralización de obra tomarán a su autoridad y la pasearán en burro por su plaza en señal de protesta y repudio. La obra de reparación del puente peatonal en el sector Miraflores con una inversión de 533,192.35 soles está a cargo de la empresa contratista Forvec Projects E.I.R.L. y con el plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Según lo manifestado por los pobladores, la obra estaría paralizada hace un mes y por más consulta que le hacen a su autoridad y funcionarios no reciben respuesta alguna.

Los pobladores anunciaron que en los próximos días radicalizarán las medidas de protesta en el distrito con un paro distrital.

VIDEO RECOMENDADO