Un importante avance para la defensa del patrimonio cultural se concretó con la inscripción del complejo arqueológico Tambo Colorado en los Registros Públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), bajo la Partida Registral N.° 11080037 de Pisco.

Imperio Inca

Este emblemático monumento histórico se encuentra ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, y constituye uno de los principales testimonios de la presencia y organización del Imperio Inca en la costa peruana.

La inscripción registral representa un paso significativo para fortalecer la protección legal de este sitio arqueológico y contribuir a las acciones de conservación, defensa y puesta en valor de sus estructuras históricas. Asimismo, constituye una herramienta importante para respaldar la gestión del patrimonio cultural frente a posibles amenazas que puedan comprometer su integridad y preservación.

Con este avance, el sector Cultura se propone proteger el legado histórico de la provincia de Pisco y región Ica en la conservación de sus monumentos para las futuras generaciones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO