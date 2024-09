Más de 71 millones de soles invierte el Gobierno Regional de Ica en la obra del establecimiento de salud Túpac Amaru Inca, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Pisco, los trabajos se encontrarían en la etapa de culminación, sin embargo, las subcontratistas mantienen deudas conjuntas por encima de los 170 mil soles con varios proveedores, quienes por largos meses esperan sus pagos.

Múltiples reclamos

Los proveedores reclaman a la empresa HYR Obras y Proyectos SAC y J&M Constructores Peruanos, con quienes trabajaron por varios meses abasteciéndoles de distintos productos y servicios, incluso algunos se endeudaron por cumplir con los trabajos a tiempo, sin embargo, señalan que las mencionadas empresas no les realizan ningún pago, afectando su economía y los gastos familiares.

Es el caso de Transporte Multiservicios AYN SAC, que tiene como gerente general a Yolanda Achully, a ella le adeudan un total de 58 mil 631.84 soles. “He brindado servicios con materiales de afirmado y no hay ningún pago, la factura es por más de 58 mil soles, hemos hecho una carta de compromiso, son más de 6 meses que nos vienen paseando”, dijo la mencionada proveedora.

La misma situación la atraviesa César Gurmendi Castillo, que a través de la empresa Transporte Gurmendi, brindó servicios por 25 mil 086.90 soles. Sin embargo, no ha recibido ningún sol, al igual que CSL Maquiservis E.I.R.L representado por Carlos Sánchez Lizana a quien le adeudan 38 mil 350 soles y también a Inversiones Avilast S.A.C, cuyo gerente general Rafael Ávila Castañeda señala que la deuda con su empresa es por 25 mil 473.84 soles.

“Hemos elaborado un documento, casi todos estamos en la misma situación por eso nos hemos agrupado, solo nos quieren pagar por partes, nos dicen semanal, pero que nada nos garantiza a nosotros que nos paguen, cada uno tenemos una carta de compromiso firmada pero no nos depositan, en mi caso es por alimentos del desayuno, almuerzo y cena, me retire en abril y me deben una quincena, han pasado meses y nada, ya ha pasado mucho tiempo, vengo todos los días y he estado prácticamente mendigando para que me paguen, es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo”, declaró la proveedora María García Chávez a quien le deben 17 mil 621 soles.

Sigue el incumplimiento

La deuda también es con Estibadores Z. D. M. S.R.L representado por Víctor del Pino Chombo por el importe de S/ 5,691.30. Todas las empresas y personas naturales han emitido facturas a las subcontratistas en los meses de junio, julio y agosto del 2024, pero hasta la fecha no les han efectuados los pagos correspondientes.

“Necesitamos que nos paguen, en mi caso brindé movimiento de carga, tráiler, y otros, me deban más de 5 mil soles y desde junio nos dicen que nos van a cancelar la siguiente semana y hasta ahora nada, somos pequeños empresarios, estamos ya fastidiados de venir a cobrar a cada rato”, enfatizó otro proveedor.

Ellos se desplazaron hasta la zona donde se ejecuta la obra del establecimiento de salud de Túpac Amaru Inca, pero no fueron atendidos, señalan que han tomado conocimiento que las empresas subcontratistas también gestionan con proveedores en obras de Nasca, Puquio y Ayacucho, sin embargo, no cumplen con los pagos de los empresarios de Pisco.

VIDEO RECOMENDADO