Nada positivo. De acuerdo a fuentes de este Diario son 12 los proveedores de la sede principal del Gobierno Regional de Lambayeque perjudicados porque esta entidad no les paga por sus servicios.

Los ciudadanos que brindaron información, a cambio de mantener su identidad en reserva, señalaron que llevan alrededor de 7 meses buscando que el Gore honre sus deudas. El monto total bordea los 500,000 soles.

Con documentos en mano, los contratistas señalaron haber efectuado trabajos en Chiclayo y distritos tras la emergencia que provocó el ciclón Yaku. “Hemos alquilado cisternas, excavadoras y tractores para limpieza de calles y vías. A mí me deben más de 70 mil soles. He insistido, pero ellos responden que aún se necesitan informes legales”, afirmó uno de los denunciantes.

Otro de los entrevistados indicó que el constante cambio de funcionarios en la gestión del gobernador regional, Jorge Pérez, ha generado retraso.

“El nuevo asesor legal ha emitido un informe, que no es determinante y no ayuda a que nuestros pagos salgan. Esta contratación por haberse realizado durante una emergencia fue cuestionada. Ya pasaron siete meses y es suficiente para que tomen una decisión. Lo justo es que paguen ahora porque nos están causando mucho daño”, sostuvo.

Si el Gore no concreta la cancelación, estos empresarios seguirán esperando.

Como Pérez mantiene su decisión de no reunirse con proveedores, quien sí está al tanto de este malestar es el gerente general del Gore, Ranjiro Nakano.

Este lleva varias semanas ofreciendo que el pago se hará efectivo, sin embargo nada cambia.

El problema, según la versión oficial, son las observaciones legales por cómo procedieron estos contratos; estos se dieron en un momento difícil dada la urgencia de rehabilitar vías de acceso y de evacuar los aniegos y atoros de aguas residuales.

Gerencia Regional de Transportes también tiene deuda

Un contratista contó que su reclamo es con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque.

“Ahora dicen que existe una sobrevaloración, cuando se hemos firmado y existe la conformidad de la supervisión. Si no me pagan, me conducirán a la quiebra”, expresó.

Detalló haber ejecutado una obra de rehabilitación vial en el tramo 7 del sector Uyurpampa - Kongacha, del distrito de Incahuasi (Ferreñafe) por una suma de S/ 356,000.

Asimismo, mostró el acta de inicio de trabajos en la cual se detalla que el monto a gastar correspondía al uso de 6 tipos de maquinaria.

Dicho documento cuenta con las firmas de los empleados del Gore, Giovanni Cortegana Samamé, coordinador de Abastecimiento y de Kathya Luisa Bonilla Quezada, especialista en Contrataciones.

El devengado es la última solución

La última solución para este caso estaría en el devengado. Así el Gobierno Regional se comprometería a mantener las sumas de dinero que tiene pendientes de pagar, aunque deba cancelar el próximo año. En cuanto a Actividades y Proyectos, el Gore suma más de 1,600 millones en devengado, según la consulta amigable

