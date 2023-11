Alrededor de 7 mil agricultores marcharon en contra de la ejecución del proyecto La Montería, el cual es promovido por el Gobierno Regional (GORE) - Lambayeque.

Ellos pretenden que el GORE anule la suscripción del convenio con Proinversión y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para la puesta en marcha de un sistema hídrico integral que permita el cultivo de productos para agroexportación en las pampas de Reque.

Los manifestantes se concentraron en la sede de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque (Jushmchl), para después trasladarse al GORE, con la finalidad de entregar un memorial al gobernador regional, Jorge Pérez Flores.

En su llegada, fueron atendidos por el gerente general, Ranjiro Nakano; pues Pérez se encontraba en Lima.

Dieciséis dirigentes de distintas comisiones de usuarios sostuvieron una reunión con Nakano, quien habría intentado explicar nuevamente las ventajas de La Montería; a lo que estos hicieron caso omiso para proceder a retirarse.

“El agua del valle Chancay Lambayeque se lo quieren llevar a La Montera y las Pampas de Reque; si no da un paso atrás el gobernador, vamos a pedir su revocatoria”, indicó el presidente de Jushmchl.

En dicha reunión, el presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco, encaró a Nakano, asegurando que pretendió sobornarlo para que acceda a la ejecución del proyecto.

“No somos escuchados y el GORE hace lo que cree conveniente. (...). Usted (Nakano) se fue hasta mi casa para hacerme muchos ofrecimientos ilegales para traicionar a los agricultores y dije que no”, señaló.

Minutos más tarde, los representantes tuvieron una mesa de diálogo con el Consejo Regional para exponer su posición. Asimismo, para exhortar que sea intermediario con el gobernador regional, a fin de que se deje sin efecto La Montería. “Pérez no respetó varios acuerdos. El primero es que no hay una tendencia democrática porque el gobernador no quiere conversar”, dijo el consejero Julio Sevilla.

Cabe indicar que la comunidad Santa Catalina interpuso una acción de amparo ante el Juzgado Constitucional de Chiclayo, exigiendo la nulidad de los actos administrativos que dieron pie al plan hidráulico. La vista de la causa se realizará el 28 de noviembre.

