Pluspetrol informó que desde el 1 de marzo suspendió la producción de GLP en su planta de Pisco debido al incidente en los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

La paralización se dio tras una alerta y a pedido de TGP, lo que obligó a cerrar las válvulas de suministro y detener el ingreso de materia prima , afectando la elaboración de GLP y otros derivados.

La planta de Pisco abastece cerca del 80% del consumo nacional de GLP, utilizado en balones domésticos y como combustible vehicular, por lo que una prolongación de la interrupción podría impactar el mercado.

La empresa señaló que ejecuta medidas de contingencia para sostener los despachos, mantiene la atención de cisternas -cuya demanda se ha incrementado- y exhortó a sus clientes a programar sus requerimientos con responsabilidad para evitar desabastecimiento.

Pluspetrol precisó que la reanudación plena de operaciones en Pisco y Malvinas dependerá de que TGP restablezca el transporte por ambos ductos, tanto de gas natural como de líquidos.

Asimismo, indicó que coordina con la concesionaria y autoridades, realiza monitoreos ambientales en la zona de Megantoni y mantiene contacto con las comunidades cercanas, mientras se resuelve la contingencia.