El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro ha encendido una nueva polémica en el escenario político nacional al concluir que Eduardo Arana, actual presidente del Consejo de Ministros, habría infringido el principio de neutralidad durante el actual periodo electoral.

Observación a pronunciamiento

El cuestionamiento se centra en un pronunciamiento emitido desde la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el 19 de setiembre, apenas horas después de que la exfiscal Delia Espinoza solicitara declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular.

Según el JEE, el contenido del mensaje oficial publicado por la PCM contiene elementos que “favorecerían” al partido naranja, pese a que el Ejecutivo no hizo mención explícita de ninguna organización política. El organismo electoral considera que el tono del comunicado vulnera el deber de imparcialidad del Estado frente a los comicios convocados para el 12 de abril de 2026.

Frente a esta acusación, el premier Eduardo Arana respondió durante una visita al MAC del MegaPlaza en Ica: “No compartimos la posición del Jurado. El Ejecutivo ha convocado a elecciones democráticas y plurales. Nuestro mensaje no menciona a ningún partido político. Estamos garantizando que todos tengan derecho a participar plenamente. No hay ninguna vulneración a la neutralidad”, declaró ante la prensa.

Paradójicamente, mientras defendía su actuación, el premier también lanzó un llamado de atención contra autoridades que estarían usando recursos públicos para hacer campaña:

“Todos los funcionarios del Perú tenemos el deber de neutralidad. Aquel que pretenda postular no puede tocar un solo sol del erario. Y si se detecta, será denunciado”, afirmó tajantemente.

