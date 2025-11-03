El equipo técnico del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) realizó una visita de inspección al Ítem IV de la obra “Control de desbordes e inundaciones del río Ica y la quebrada Cansas – Chanchajalla”, con el fin de verificar el avance de los trabajos ejecutados en los tramos que buscan reforzar la defensa ribereña de la ciudad.

Inspección técnica

Durante la jornada, los especialistas del PETACC recorrieron el Tramo 3, que se extiende desde el puente Grau hasta el puente Cutervo, con más de 1,000 metros de intervención. Esta parte del proyecto, ejecutada por el Consorcio Río Sur, demanda una inversión superior a S/ 31 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 330 días calendario. Según las proyecciones, los trabajos deberían concluir en abril de 2026.

Las labores incluyen obras de encauzamiento, revestimiento en concreto armado y defensas ribereñas, diseñadas para proteger la zona urbana de Ica ante posibles crecidas del río durante la temporada de lluvias.

El PETACC también informó sobre el avance del Tramo 4, que va desde el puente Cutervo hasta el sector Las Casuarinas. Este segmento contempla una intervención de mayor envergadura, con la construcción de muros de contención de concreto armado de hasta 4.5 metros de altura, sobre los cuales se instalarán cercos perimétricos metálicos de 2.5 metros. Se estima que este tramo estará culminado entre setiembre y octubre de 2026.

Para cumplir con los plazos establecidos, los equipos técnicos ejecutan jornadas en tres turnos diarios (mañana, tarde y noche), con el objetivo de alcanzar un 100 % de avance para 2026.

Además, el PETACC indicó que se vienen reforzando los ítems III y IV para que estén en condiciones de recibir las aguas de avenida provenientes del sistema Choclococha durante el mes de noviembre.

