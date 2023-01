Ayer, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, designó al nuevo procurador público y gerentes en los diversos servicios de la jurisdicción a quienes les exhortó en un trabajo conjunto. La actividad se realizó en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica.

Nuevas designaciones

El burgomaestre designó la Gerencia Municipal de la MPI a Mario López Saldaña, mientras que la secretaría general la ocupará Wilfredo Aquije Uchuya y el nuevo procurador público es Alan Arana Jurado. Asimismo, la autoridad edil presentó a los nuevos funcionarios que se desempeñarán en las gerencias de la comuna es así que, Orlando Santiago Quispe es el gerente de administración, Luis Vásquez Cornejo (presupuesto), Javier Vera Belli (asesoría jurídica), Luis Verdi Ávila (desarrollo económico), Eloy Farfán Granda (protección del medio ambiente), Rubiell García Chávez (transporte y seguridad vial) y Apolonio Arango Morote, asume la gerencia de desarrollo urbano.

Durante la actividad, el gerente municipal de Ica, Mario López, indicó que la gestión priorizará el sector de la limpieza pública, modernización de Ica y también mejorar el tránsito, para ello se realizarán obras viales.

“Lo primero que veremos, es como está la situación, hacer un análisis rápido y que se empiece a trabajar. Lo más importante es el análisis de los documentos y en función de eso vamos a proyectar nuestro trabajo. Se va a priorizar el tema de la salubridad, la limpieza, tránsito y la modernización de Ica”, declaró.

Por su parte, el alcalde Reyes Roque aclaró que liderará los trabajos y se fiscalizará las gerencias municipales. “Todos los funcionarios cuentan con nuestra confianza y también he sido claro que voy a estar al pie de cada gerencia, es decir que no me voy a poner al margen del trabajo, sino voy a liderar. Habrá una evaluación permanente y si hay necesidad de hacer ajustes lo haremos”, dijo.

