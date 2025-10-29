Con la participación de representantes de las cinco provincias de la región, se desarrolló el Taller de Articulación Territorial de Inversiones en la Fase de Programación Multianual 2027–2029, cuyo objetivo fue coordinar y priorizar proyectos estratégicos que respondan a las principales necesidades de cada territorio.

Futuras megaobras

Durante la jornada, el Gobierno Regional de Ica (GORE Ica) y las municipalidades provinciales trabajaron de manera conjunta en la optimización de la cartera de inversiones, buscando generar sinergias y complementariedades entre los distintos niveles de gobierno para mejorar el bienestar social de la población.

El encuentro fue organizado por la Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones y contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como de los responsables de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de las provincias y de las Unidades Formuladoras del GORE Ica.

Entre los proyectos estratégicos propuestos destacan: Construcción de un aeropuerto en la provincia de Nasca. Represamiento de agua para riego en la provincia de Ica. Mejoramiento y continuidad del servicio de agua en Chincha. Optimización del servicio de limpieza pública en Pisco.

Estas iniciativas forman parte del proceso de planificación multianual que busca garantizar una asignación eficiente de recursos y una visión articulada del desarrollo regional.

