El Gobierno Regional de Ica, designó a la Dra., Luz Herrera Palomino, como nueva directora regional de Educación de Ica. Ante ello la titular de la DRE Ica indicó sobre sus primeras gestiones en base a su experiencia con más de 36 años de trayectoria profesional en el sector Educación.

Gestión regional

“He llegado a un peldaño más, porque siempre he trabajo en mis 36 años de trayectoria profesional en las diferentes direcciones, pero este es un nuevo reto porque me apasiona la educación y el gobernador regional, Jorge Hurtado, tiene un lema, el cual yo he asumido y es el de ningún niño se queda sin estudiar. Este año 2025, lo primero que se necesita es que los materiales estén en las escuelas en su debido tiempo, también los materiales del servicio de limpieza, los útiles de escritorio, lleguen en su debida oportunidad y lo vamos a lograr”, declaró.

En la misma línea explicó que ya se inició el proceso de matrícula en las diferentes instituciones educativas a nivel regional, explicó a los padres de familia que matricularon a sus hijos en años anteriores y si pasan a un siguiente grado, solo se debe realizar la ratificación de matrícula.

“Si mi niño ha estado matriculado por decirle en primer grado, no tengo que ir a matricular a segundo grado, tengo que ratificar la matrícula y eso es gratuito. El derecho de Apafa no es obligatoria, pero los padres de familia son conscientes que si tienen que aportar y si lo pueden hacer en partes sería mejor. En el 2024 tuvimos hasta 126 mil estudiantes y hemos crecido con expansión demográfico, debemos superar este 2025 los 150 mil estudiantes”, añadió.

Herrera Palomino, destacó el trabajo del Gobierno Regional de Ica, sobre la instalación de módulos educativos en el sector de Villa Rotary (Barrio Chino), asimismo señaló que se apuesta también por la inclusión educativa en La Tierra Prometida, donde se ha identificado la migración de familias enteras de otras regiones que llegan a la provincia de Ica para trabajar en las agroexportadoras. Esto ha sido puesto de conocimiento al Ministerio de Educación para la asignación de más plazas docentes y el presupuesto para la infraestructura escolar.

“Todos los años pasamos de limosneros en el Minedu pidiendo más plazas de docentes, entiéndase que Ica está creciendo y por lo tanto se nos debe dotar de mayores plazas docentes. También conversamos con la población de Santa Cruz en Palpa, quienes piden porque sus niños están caminando 6 kilómetros, 14 kilómetros para llegar a una escuela, y eso se ve in situ, por eso voy a viajar a Palpa a hacer un trabajo de campo, voy a conversar con la Ugel Palpa y los padres”, sostuvo.

