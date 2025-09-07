Ante el descenso de temperaturas y la posibilidad de emergencias en la región, el Gobierno Regional de Ica ha reforzado su almacén de ayuda humanitaria en la provincia de Chincha, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Atención inmediata

Como parte de esta acción preventiva, se trasladaron cerca de mil frazadas que serán distribuidas a familias vulnerables en caso de desastres naturales o fenómenos climatológicos. El objetivo es asegurar una respuesta rápida y efectiva frente a situaciones que requieran atención inmediata.

El operativo fue liderado por el coronel Ricardo Guillén Balbín, coordinador regional del COER, junto al ingeniero José Vizarreta Vásquez, subgerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ambos supervisaron el traslado del material humanitario hacia el almacén, ubicado en un punto estratégico del distrito.

Este almacén de adelanto fue implementado tras un convenio entre el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Chincha, y permite tener insumos listos para su distribución en situaciones de emergencia, evitando demoras logísticas.

