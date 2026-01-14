Con el objetivo de reducir riesgos durante la ejecución de obras públicas y privadas, Contugas viene reforzando su Plan de Prevención de Daños (PPD), una estrategia que se aplica desde el inicio de sus operaciones comerciales en la región Ica, en abril de 2014.

Prevención en trabajos

Así lo informó Darío Ángel, gerente de Operaciones y Mantenimiento de la empresa, quien explicó que el plan busca minimizar afectaciones a las redes de gas natural que se encuentran distribuidas en distintas provincias de la región, especialmente en zonas donde se ejecutan trabajos de excavación.

Como parte de este plan, Contugas realiza recorridos permanentes con unidades de emergencia y mantenimiento para supervisar el estado de las tuberías. Durante estas inspecciones, el personal se contacta con responsables de obras municipales o privadas —como proyectos de agua, desagüe o asfaltado— para brindar inducciones sobre la ubicación, profundidad y cuidados necesarios al momento de excavar.

El funcionario recordó que, antes de iniciar cualquier excavación, personas naturales o empresas deben comunicarse previamente con Contugas a través de su línea de emergencia 1808, disponible las 24 horas, o por la central de atención al cliente. Esta coordinación permite identificar la ubicación exacta de las redes y enviar una cuadrilla técnica de ser necesario.

Además, la empresa cuenta con un sistema de información geográfica disponible en su página web, donde se puede visualizar el trazado actualizado de las redes de gas natural. Aunque el sistema no muestra la profundidad de las tuberías, sirve como referencia inicial para alertar sobre posibles interferencias.

Durante la ejecución de obras, se recomienda trabajar con los planos entregados por Contugas y evitar el uso de maquinaria pesada en zonas cercanas a las redes, a fin de prevenir roturas. En caso de una afectación accidental, la indicación es comunicarse de inmediato con la línea de emergencia, alejarse del área y permitir la intervención del personal especializado.

Respecto a recientes incidentes, como la fuga registrada en el sector de la urbanización Puente Blanco, en Ica, Darío Ángel señaló que se activaron los protocolos de seguridad para el cierre de válvulas y control. En viviendas, explicó, existen válvulas de exceso de flujo que cortan automáticamente el suministro ante una fuga, recomendándose ventilar los ambientes y evitar el uso de artefactos eléctricos.

Finalmente, informó que Contugas se encuentra culminando su plan quinquenal 2022–2026 e iniciando la planificación para el periodo 2026–2030. Según las proyecciones, a partir de junio de 2026 se ampliará el servicio de gas natural a sectores como Los Portales, el distrito de Santiago y el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco.

VIDEO RECOMENDADO