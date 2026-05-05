El regidor provincial de Ica, Carlos Ponce, ratificó la legalidad del cambio de zonificación aprobado a favor de la empresa Tengda Perú Cerámica S.A.C., en medio de cuestionamientos surgidos tras las declaraciones del exasesor municipal José Carlos Ordoñez.

Cumplimiento normativo

Ponce afirmó que detrás de las críticas existirían intereses ajenos a la gestión municipal, señalando que “hay dos tipos de conflictos”, entre ellos uno de carácter comercial vinculado a otras empresas del rubro. En ese contexto, también cuestionó la aparición de pronunciamientos recientes del exasesor, indicando que sus declaraciones carecen de sustento técnico.

El regidor explicó que la aprobación se basó en informes técnicos y legales emitidos por las áreas correspondientes, conforme al Decreto Supremo 012-2022, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo. “Nosotros hemos cumplido con todos los lineamientos”, aseguró, al detallar que los documentos fueron evaluados y considerados procedentes antes de su votación.

Asimismo, precisó que la municipalidad provincial no otorga licencias de funcionamiento ni permisos de edificación, por lo que dichas competencias recaen en otras instancias, como la municipalidad distrital correspondiente. En esa línea, enfatizó que la responsabilidad sobre eventuales autorizaciones ambientales o administrativas no compete directamente al concejo provincial, en medio de un debate que continúa generando posiciones divididas en la opinión pública local.

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