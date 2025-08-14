En el marco de la gestión del riesgo de desastres, la Plataforma Regional de Defensa Civil realizó su tercera sesión ordinaria, encabezada por el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera, quien preside este espacio de coordinación interinstitucional.

Eventos extremos

Durante la reunión, se presentó un informe detallado sobre las actividades ejecutadas frente a los eventos climatológicos registrados recientemente en la región. El subgerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ing. José Vizarreta Vásquez, expuso los principales puntos de la agenda.

Entre ellos las acciones realizadas por la Plataforma Regional de Defensa Civil, los preparativos para el II Simulacro Nacional Multipeligro, programado para el 15 de agosto a las 3:00 p.m y el análisis del fenómeno inusual de vientos paracas, ocurrido el pasado 31 de julio.

Sobre este último evento, el director zonal 5 del SENAMHI, Ing. Ricardo Rosas, brindó un informe técnico que permitió contextualizar la magnitud e impacto de los fuertes vientos registrados, los cuales generaron preocupación entre la población y pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los diferentes sectores.

Al cierre de la sesión, el gobernador Jorge Hurtado hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en el próximo simulacro nacional. “Debemos estar unidos y preparados para enfrentar cualquier tipo de fenómeno. Solo así podremos fortalecer nuestra capacidad de respuesta y proteger la vida de nuestras familias”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO